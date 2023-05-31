«Це не просто дрони прилетіли до москви, а перші ластівки майбутньої відплати», — Ігор Ейдман про атаку безпілотників на столицю росії

Соціолог і дослідник «путінізму» Ігор Ейдман зазначив, що російська армія щодня завдає ударів по Україні, але це росіяни сприймають як «авіашоу», а атаку на москву — чомусь як «державний терор».

«Бумеранг війни повертається до москви, — пише Ігор Ейдман про недавню атаку безпілотників. — Судячи з соціальних мереж, москвичі, в основному, діляться на агресивних та смирних. Агресивні обурюються: «Як посміли?». Смирні запитують: «А нас за що?» і просять керівництво навести лад у бомбосховищах.

Російські вірнопіддані вважають, що їхнє святе право хоч щодня бомбардувати Україну. Але українцям тим самим відповідати не можна, це обурливо та злочинно. Наліт на москву для телеобивателів — «акт державного терору». А щоденні нальоти на Київ — щось на кшталт авіаційного шоу.

Це типова логіка колонізаторів. Російська влада сприймає Україну як колонію, що збунтувалася, а українців — як непокірних зулусів, яких треба батогом загнати на плантації. Колонізаторам можна вбивати зулусів тисячами, але хіба вправі зулуси обстрілювати Лондон?

У кремлі, мабуть, забули, що епоха колоніалізму закінчилася, і їм протистоїть сучасна європейська країна, яка має підтримку більшої частини цивілізованого світу. Отже, російські військові злочини не залишаться безкарними.

Це не просто дрони прилетіли до москви, а перші ластівки майбутньої відплати".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram