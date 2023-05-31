Спочатку прохолодно, потім дощитиме, потім спекотно: синоптик розповів, яким буде перший місяць літа в Україні

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, який раніше спрогнозував прохолодний, а подекуди і холодний травень, розповів, яким буде перший літній місяць в Україні.

За даними синоптика, червень цього року очікується мінливим, з коливаннями атмосферного тиску та температурного режиму. Імовірність періодів сильної спеки досить низька, опади розподілятимуться територією нашої країни неоднорідно.

У першій декаді червня встановиться прохолодна погода із невеликою кількістю опадів. На тлі підвищеного атмосферного тиску фронти, які періодично проходитимуть через Україну, виявляться ослабленими — інтенсивність опадів на них знизиться. З 3 по 7 червня очікується зниження нічної температури до +3+9°С, вдень повітря прогріватиметься до +18+24°С.

У другій декаді місяця очікується, що дощі охоплять більшість областей країни, місцями не виключені сильні зливи, град та локальні шквали. Температура повітря в цей період очікується близькою до середніх багаторічних показників: вночі — до +10+16°С, вдень — до +20+26°С, на півдні — до +24+29°С.

У третій декаді температура повітря вночі очікується у межах +13+19°С, вдень — до +25+31°С. Це прогнози середньої температури, яка може суттєво змінюватися від регіону до регіону.

«У середньому за місяць температура повітря в нашій країні очікується близькою до норми, у західних та північних областях вище за норму на 1 — 2 °C. Кількість опадів також прогнозується близько норми, проте місцями у центральних та південних областях може випасти до 2—3 місячних норм», — прогнозує синоптик.

Що ж до найближчих днів, то, за його прогнозами:

У четвер, 1 червня, грозові дощі накриють північ Лівобережжя країни, на решті України переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +8+13°С, удень +18+23°С.

У п'ятницю, 2 червня, в Україні переважно без опадів, лише у західних областях удень місцями пройдуть невеликі дощі у супроводі гроз. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +10+15°С, удень +21+26°С.

У суботу, 3 червня, дощі очікуються у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах. Можливі окремі грози та шквалисте посилення вітру до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11+16°С, удень +22+27°С.

У неділю, 4 червня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині пройдуть грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +8 +13 ° С, на півдні +12 +17 ° С; днем +22+27°С.

В Укргідрометцентрі дали кліматичну характеристику червня, ґрунтуючись на аналізі погоди за багато попередніх років:

Середня місячна температура повітря становить +17+22 °С, у горах +11+18 °С тепла.

Абсолютний максимум +32.+38.5°С, у південних та східних областях місцями +39.+39.8°С, у Карпатах та горах Криму +25.+33°С.

Абсолютний мінімум температури становить 0+9°С тепла, у гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0−3°С морозу, на високогір'ї Карпат до 5 °C морозу.

Середня місячна кількість опадів становить 39−93 мм, у Карпатах 101−157 мм, на високогір'ї Карпат до 184 мм, у Криму місцями 28−37 мм.

Синоптики прогнозують, що середньомісячна температура передбачається +18+23°С тепла, в горах — до +15+19°С, що на 1−1.5°С вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 49−90 мм, у Карпатах та Прикарпатті 117−171 мм, що у межах норми.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що перша десятиденка червня буде дощовою, місцями очікуються грози, дуже сильні зливи, шквали, град. З початку другої декади червня погода покращиться та стабілізується, і буде знову теплою, іноді навіть спекотною та мало дощовою. Такою вона буде до кінця місяця.

Фото Pixabay

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram