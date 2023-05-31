Англійською та російською володіє досконало, гомосексуальність не приховує: що відомо про нового президента Латвії Едгарса Рінкевичса

Сейм Латвії, де нещодавно значно скоротилася кількість біженців з України, обрав новим президентом країни чинного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса, пише Delfi.

У третьому раунді голосування, в якому залишилося два кандидати — Рінкевичс та Улдіс Піленс — перший отримав 52 голоси, що достатньо для обрання. Вирішальну роль відіграли голоси соціал-демократів, оскільки їхня кандидатка Еліна Пінто вибула після другого раунду.

У перших двох раундах голосування за Рінкевичса віддали голоси по 42 депутати.

У зверненні до Сейма новообраний президент подякував і тим парламентаріям, які його підтримали і тим, хто голосував проти, і пообіцяв робити все від нього залежне для безпеки, єдності та процвітання країни і тісно співпрацювати із Сеймом та урядом.

Хто замінить Рінкевичса на посаді міністра закордонних справ, наразі невідомо.

Чинний президент Латвії Егілс Левітс від участі у виборах відмовився.

Зазначимо, що Едгарс Рінкевичс народився в Юрмалі в 1973 році. 1995 року захистив ступінь бакалавра на Історико-філософському факультеті Латвійського університету. У тому ж році отримав сертифікат у галузі політогії та міжнародних відносин Універстету Гронінгена (Нідерланди). 1997 року — ступінь магістра політології Латвійського університету. 2000 року захистив ступінь магістра в Університеті національної оборони США. Крім рідної латиської, блискуче володіє англійською та російською мовами, добре — французькою.

Починав кар'єру журналістом Латвійського радіо. З 1995 року — кар'єра в Міністерстві оборони. З 1995 року — старший референт Департаменту оборонної політики Міністерства оборони, з 1996 року — директор цього департаменту. З 1997 по 2008 рік — держсекретар Міністерства оборони.

2011 року був обраний на позачергових виборах до Сейму, потім став міністром закордонних справ. З того часу — незмінний глава МЗС у різних урядах.

6 листопада 2014 року Едгарс Рінкевичс зробив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на президентських виборах у Туреччині переміг чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган.

Фото: LETA

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