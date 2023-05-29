На виборах президента Туреччини переміг Ердоган

Увечері 28 травня чинного президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана було оголошено переможцем другого туру президентських виборів. Центральна виборча комісія країни визнала голосування таким, що відбулося. Після опрацювання 99,82% бюлетенів Ердоган набрав 52,15% голосів. Його суперник Кемаль Киличдароглу отримав 47,85% голосів.

Різниця склала трохи більше 4%. Це 2 млн бюлетенів. Глава ЦВК Ахмет Йенер заявив, що навіть якщо всі вони виявляться на користь Киличдароглу, він не зможе обійти Ердогана.

«Ми завершили другий тур президентських виборів із прихильністю нашого народу. Я хотів би висловити подяку моїй нації за те, що вона подарувала нам свято демократії. Я хотів би подякувати всім без винятку представникам нашої нації, які ще раз довірили нам відповідальність за управління країною протягом наступних п'яти років, подякувати за вибір, який вони зробили», — заявив Ердоган на мітингу в Стамбулі, звертаючись до своїх прихильників.

Кемаль Киличдароглу побічно визнав свою поразку. Він закликав жителів Туреччини продовжувати боротьбу за демократію.

За деякими даними, Киличдароглу доведеться залишити посаду лідера опозиційної партії.

Нагадаємо, у першому турі 69-річному Ердогану трохи не вистачило для перемоги, тоді він заручився підтримкою 49,5% тих, хто проголосував. У 74-річного Киличдароглу було 44,9% голосів.

Реджеп Тайїп Ердоган керує Туреччиною з 2003 року. До 2014 року він обіймав посаду прем'єр-міністра. Йому вдалося внести зміни до конституції, завдяки яким виконавча влада зосередилася в руках президента. Це треті президентські вибори, які завершилися перемогою Ердогана.

На Заході новини з Туреччини сприйняли досить стримано. Особливо це стосується Євросоюзу. Відносини між Брюсселем і Анкарою за останні 10 років стали дуже напруженими. У ЄС вважають, що Ердоган перетворює свою владу в країні на диктатуру. Його критикують за масові порушення прав людини.

Напруженість відчувається і у відносинах між Туреччиною та іншими країнами НАТО. Зокрема, Ердоган відмовляється підтримати заявку Швеції на вступ до альянсу.

Проте 28 травня Ердоган почав приймати привітання з переобранням на третій термін від європейських лідерів. Одним із перших його привітав президент Франції Еммануель Макрон.

Направив привітання Ердогану і президент України Володимир Зеленський. «Я вітаю президента Ердогана з його перемогою на президентських виборах. Ми сподіваємося розвивати наше співробітництво в інтересах безпеки і стабільності Європи та ще більше зміцнювати наше стратегічне партнерство на благо наших країн», — ідеться в заяві Зеленського.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що популярність Ердогана помітно похитнулася за останній час. Туреччину роздирають економічні проблеми та висока інфляція — 44%. Президента і його уряд звинувачують і в неадекватній реакції на смертоносні лютневі землетруси, що забрали життя понад 50 тисяч людей в 11 провінціях країни.

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