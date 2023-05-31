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У Києві через НП обмежено рух поїздів «синьою» гілкою метро

17:11 31 травня 2023
Метрополітен Києва

В Києві, де нещодавно в роботі метро стався збій, рух поїздів «синьою» лінією здійснюється від станції «Героїв Дніпра» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Либідська» до станції «Теремки». Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

«Зачинені на вхід та вихід станції: «Площа Українських Героїв» (колишня «Площа Льва Толстого»), «Олімпійська» та «Палац «Україна». На станції «Палац «Україна» пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота», — йдеться у повідомленні.

Пізніше київська влада повідомила, що рух у метро відновлено і здійснюється у звичайному режимі. Жінка, що впала на колії, на жаль, загинула.

Як писали «ФАКТИ», 14 квітня у Києві тимчасово зупиняли рух поїздів на «зеленій» гілці метро. Тоді на станції «Дружби народів» на колію впав пасажир.

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