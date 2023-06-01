37.08 / 37.53 39.86 / 40.56
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Бив ножем і сокирою: під Одесою чоловік позбавив життя свого гостя

14:05 1 червня 2023
затримання

В селі Ізмаїльського району Одеської області 30-річний чоловік вбив свого односельця.

До поліції звернулася жителька одного з сіл Новоселівського старостинського округу з проханням розшукати її 39-річного сина, з яким вже тиждень немає зв'язку, повідомили правоохоронці.

Копи встановили, що розшукуваного востаннє бачили в компанії раніше судимого односельця. Під час огляду його помешкання поліцейські знайшли тіло зниклого, скинуте в засохлий колодязь, накритий шифером та сміттям.

Поліцейські встановили, що потерпілий прийшов до свого товариша в гості, де під час раптової сварки господар оселі схопив ніж та наніс гостю множинні поранення, після чого вдарив по обличчю сокирою. Від отриманих травм чоловік загинув, а зловмисник, приховавши сліди злочину, пішки направився в Ізмаїл, де мешкав просто на вулиці. Там його знайшли правоохоронці та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурант у скоєному зізнався. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. В рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку експертиз, зокрема щодо встановлення як причин смерті потерпілого, так і стану осудності підозрюваного.

На час слідства суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно із санкцією статті, за подібний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві чоловік вбив свого колегу, а його тіло сховав на балконі.

Раніше у столиці чоловік вбив перехожого, який заступився за побиту жінку.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

Сонне тигреня

Рибам — успіх у роботі, Стрільцям — значний прибуток, Ракам — сімейне щастя: гороскоп на 1 червня, день Тигра-Сонька

Надя Дорофєєва

«Фіг знає, як зібратись»: Надя Дорофєєва вразила зізнанням

поліцейські

Жертв могло бути більше: у лісі під Києвом виявлено нерозірвану бойову частину «шахеда»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту