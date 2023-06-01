Тарифи на холодну воду можуть скоро переглянути: що відомо

В Україні взялися за підвищення тарифів на воду. І хоча попередньо в НКРЕКП це планували здійснити з 1 червня, але таки відклали на два тижні. Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора, повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, зараз на ринку електричної енергії фіксується значне коливання ціни, тому члени комісії мають розглянути запуск процедури перегляду прайс-кепів (цінових обмежень, застосування яких має попередити завищення виробниками цін на продаж електроенергії на ринках на добу наперед і внутрішньодобовому ринку). Це необхідно, тому що під час розрахунку тарифів на воду ціна на електроенергію для водоканалів на рівні закладалася на рівні 3,20 гривень за кВт-год, а тепер, очевидно, має бути більшою.

Також слід розуміти, що тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу. Тому залежно від регіону ціни можуть відрізнятись. Наприклад, для споживачів «Вінницяоблканалу» пропонувалося встановити тариф на рівні на рівні 47,75 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 25,62), а «Луцькводоканалу» — 32,24 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 28,41).

Для мешканців Одеси тариф мали підняти до 44,86 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 35,15), для мешканців Києва — до 40,46 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 30,38). А найдорожчою вода є у Павлограді (Дніпропетровська область). Там тариф пропонували підняти до 70,62 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 53,66).

Нагадаємо, раніше експерти ринку висловили невпевненість в економічній обгрунтованості нових тарифів на електроенергію, а відповідно — і воду для населення.

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