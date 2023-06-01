Не тільки пенсії та тарифи: що зміниться для українців з 1 червня

З 1 в Україні дорожчає електроенергія, а працюючі пенсіонери отримують доплату до пенсії. Разом з тим відбудеться ще кілька важливих тарифних і не лише змін, інформує ресурс Finance.ua.

Тарифи на воду

З 1 червня в Україні зростуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення — у середньому на третину. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на газ

Газопостачальні компанії оприлюднили свої річні цінові пропозиції на природний газ у червні 2023 року — ціни на паливо коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Найнижчі ціни залишаються у постачальника «Еру людям» — 7,7 грн/куб. м.

Тарифи на поштові послуги

У червні 2023 одна з послуг національного поштового оператора України «Укрпошта» стане дешевшою — мова на відправку посилок у США (послуга знизиться в ціні на 8%).

Також з 1 червня Укрпошта розширює функціонал власного сайту. Замовити марки, конверти та інші послуги онлайн, сплатити за них карткою або по безготівковому рахунку матимуть змогу всі користувачі, включаючи ФОП та компанії. Отримати замовлення можна буде у найближчому відділенні «Укрпошти».

Робота сервісних центрів МВС

З 1 червня у роботі сервісних центрів МВС відбудуться зміни за чотирма напрямками: мінімізація бюрократичних процедур, упровадження цифрових проєктів, безбар'єрність та поглиблення міжнародного співробітництва. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Нагадаємо, що влада Києва вирішила поки що відкласти підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті.

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