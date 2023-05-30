Тариф дуже непрозорий: експерт спрогнозував, на скільки більше українцям доведеться платити за електроенергію

Запропоновані НКРЕКП збільшені тарифи на електроенергію в Україні не є прозорими, оскільки жодних розрахунків щодо таких тарифів не показано.

Про це в етері програми «Сніданок з 1+1» заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, передає ТСН.

Крім того, за словами Харченка, вони не вирішують проблему в галузі та створюють некомфортну ситуацію для споживачів.

«Я дуже сподіваюся, що Кабмін буде мудрий і це рішення не підтримає. Воно, з одного боку, не вирішує проблеми в галузі зовсім, а з іншого боку, створює дуже некомфортну ситуацію для людей. Тобто ми не вводимо прозору ситуацію: люди все ще не розуміють, за що цей тариф і чому він саме такий. Навіть я не розумію, чесно. Жодних розрахунків не показано», — пояснив експерт.

Харченко також наголосив, що в середньому плата за електроенергію подорожчає на 150−200 гривень.

«Якщо взяти дво- або трикімнатну квартиру, то мова буде йти — від 150 до 250 гривень додаткових витрат», — сказав фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики погоджується з тим, що має бути ринкова ситуація. В такій ситуації протягом доби ціна в Україні змінюється від 1 гривні до 5 протягом різного часу доби. Вона може бути дорожче, а може бути за певних умов навіть дешевше.

Для населення в Україні зараз діє фіксований тариф, а для бізнесу є ринок, на якому електрика торгується.

«Якщо в Україні ввести чесні ринкові тарифи, а люди, які не мають грошей сплатити, мають отримати субсидію від держави — от тоді буде чесно і прозоро. А головне — це повністю обрізає корупцію в енергетиці», — пояснив Харченко.

Він також нагадав про колізію — в Україні діє заборона на підвищення тарифів на компослуги до завершення війни та ще протягом шести місяців після її закінчення.

Як повідомляли «ФАКТИ», частину пенсіонерів повністю звільнили від сплати комунальних послуг.



175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram