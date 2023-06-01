«Через довгий язик»: в рф пропагандисти вирішили посварити Лайму Вайкуле і Софію Ротару

Лайма Вайкуле та Софія Ротару довгий час були колежанками та чудово спілкувалися. Але останнім часом про їхні стосунки нічого не чути.

Між тим, як і Лайма Станіславівна, так і Софія Михайлівна негативно ставляться до війни, яку розпочав проти України кремлівський карлик путін.

Зважаючи на це, пропагандисти рф вирішили їх посварити. Для цього знайшли «експерта» — продюсера Сергія Лаврова, який заявив про нібито сварку між співачками.

«Вона розмовляти з Вайкуле не хоче, оскільки у тієї язик довгий. Щойно їй що скажуть — про це всім відомо», — нібито заявив «друг» Софії Ротару одному з пропутінських видань.

За словами продюсера, Ротару після початку війни намагається не висловлюватись про політику та не обговорює проблеми двох конфліктуючих країн, оскільки має нерухомість у росіїі. Мало того, вона взяла паузу в кар'єрі і не з'являється на публіці, а також не дає концертів навіть корпоративних.

Щоправда, періодично вона щось публікує у соціальних мережах.

«Ротару завжди була поза скандалами: за неї зазвичай кажуть інші. А вона, як правило, мовчить. Ротару — мудра жінка. Вона не хоче вплутуватися у всю ситуацію, що відбувається. Нехай усе перемелеться без неї, а вона потім з'явиться», — цитує видання Лаврова.

Також він додав, що на думку багатьох людей, відхід зі сцени боляче вдарив по життю Софії Ротару, але це далеко не так. За роки кар'єри вона накопичила значну суму, завдяки якій може дозволити собі заможну старість. А ось Вайкуле, навпаки, продовжує виступати.

«У неї є фестиваль, який нікому не потрібний, який вона проводить. Лайма освоює під нього гроші спонсорів. А потім на них цілий рік живе», — попліткував Лавров.

Втім, не виключено, що «продюсер» навмисне поширює факти про нібито «ворожнечу» між артистками: нещодавно Лайма Вайкуле розповіла, що любить Софію Ротару, і при можливості телефонує їй.

Вайкуле також розповіла про свою подругу Аллу Пугачову, яка нещодавно побувала у росії. Ця подорож теж не залишилося поза увагою хейтерів, на цей раз — Примадонни.

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