«Не менш важлива особа, ніж Сі Цзіньпін»: Вайкуле розповіла, навіщо Пугачова приїхала в рф

Алла Пугачова прилетіла до москви на прощання з модельєром Валентином Юдашкіним, з сім'єю якого співачка довгі роки підтримувала дружні стосунки.

До того ж модельєр неодноразово готував для зірки російської естради концертні костюми.

Саме тому, коли стала з'являтися інформація про те, що Примадонна повернулася до росії, деякі ЗМІ припустили, що вона приїхала якраз на похорон відомого дизайнера, а за сумісництвом свого близького друга.

Нещодавно інформацію про те, що Пугачова приїхала, щоб попрощатися з Юдашкіним, підтвердила і її близька подруга Лайма Вайкуле.

У розмові з латвійськими журналістами вона заявила: «Мені Алла сказала, що летить на похорон до Валентина Юдашкіна. Вона говорила: „Валя приїжджав до мене зовсім хворий пару тижнів тому. Я зараз що не поїду до нього на похорон? Значить, діти залишаться, а я повинна їхати“. Отже, Алла як завжди на висоті».

Крім того, Вайкуле відповіла на запитання підписників, чи не побоюється Пугачова повертатися до росії після того, як її чоловік був визнаний іноагентом, а вона зробила низку гучних заяв.

«Я не відмовляла, бо вважаю, що вона має рацію. Це Алла. Коли приїжджав з Китаю Сі Цзіньпін, нічого. Прекрасно. Чому Алла не може? Вона не менш важлива особа, мені здається», — заявила латвійська співачка.

Нагадаємо, прощання з відомим російським дизайнером Валентином Юдашкіним повинно пройти у суботу, 6 травня, об 11:00 на Троєкурівському цвинтарі у москві. Довгі роки модельєр боровся з онкологічним захворюванням, яке виявили у нього ще далекого 2016 року.

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