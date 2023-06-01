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Спорт

Відчував занепокоєння та втому: «Марсель» із Малиновським залишився без головного тренера

15:37 1 червня 2023
Ігор Тудор

Французький «Марсель», який ганебно програв із Русланом Малиновським у чвертьфіналі Кубка країни «Ансі» з другого дивізіону (основний час — 2:2, по пенальті — 6:7), залишився без головного тренера.

Як повідомляє видання Foot Mercato, хорватський фахівець Ігор Тудор вирішив не продовжувати свою роботу в якості наставника південців, з якими співпрацював з липня минулого року. Незважаючи на те, що його контракт діяв до кінця наступного сезону та всі вмовляння керівництва, Ігор прийняв рішення залишити посаду. При цьому джерело зазначає, що в Марселі були задоволені роботою Тудора, проте сам тренер відчував занепокоєння та втому.

Зазначимо, що цього сезону «Марсель» вилетів із Ліги чемпіонів ще після групового етапу, а за підсумками французької Ліги 1 достроково посів третє місце та забезпечив собі участь у кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мудрик із «Челсі» після провального сезону в Англії залишився без головного тренера.

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