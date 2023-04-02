Мудрик із «Челсі» залишився в Англії без головного тренера

Лондонський «Челсі», який не пошкодував за українця Михайла Мудрика 100 млн євро, звільнив з посади головного тренера Грема Поттера.

«Останньою краплею» для керівництва «аристократів» стала поразка команди від «Астон Вілли» в домашньому поєдинку 29-го туру АПЛ — 0:2. У прем'єр-лізі «сині» безнадійно бовтаються в середині таблиці, практично втративши всі шанси на участь у єврокубках у наступному сезоні (тільки якщо не виграють Лігу чемпіонів — а для цього необхідно для початку пройти мадридський «Реал» у чвертьфіналі).

«Від імені всіх у клубі ми хочемо щиро подякувати Грему за його внесок у розвиток „Челсі“. Ми з високою повагою ставимося до Грема і як до тренера, і як до людини. Він завжди поводився професіонально та чесно, і ми всі розчаровані таким підсумком. Разом із нашими неймовірними вболівальниками ми всі будемо підтримувати Бруно (виконувачем обов'язків головного тренера призначено помічника Поттера 42-річного іспанця Бруно Сальтора. — Авт.) та команду, зосередившись на решті сезону. У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, також попереду чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ми докладемо максимум зусиль у кожній із цих ігор, щоб завершити сезон на позитивній ноті», — наводить слова власників клубу Тодда Болі та Бехдада Егбалі офіційний сайт «синіх».

Додамо, що «Челсі» призначив Поттера головним тренером на початку вересня минулого року. Жваво розпочавши за нового наставника, видавши серію з дев'яти матчів без поразок, потім «сині» здали позиції. На даний момент шестиразовий чемпіон Англії займає 11-й рядок у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від «єврокубкового» п'ятого місця на 11 очок, а від лідируючого «Арсеналу» — і взагалі на колосальні 36 балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Евертон» Миколенка звільнив тренера-легенду англійської прем'єр-ліги.

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