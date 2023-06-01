В Одеську область Зеленський призначив нового главу ОВА: що відомо про Олега Кіпера

В останні дні травня в Одеській області з’явився новий глава ОВА. На цю посаду президент України Володимир Зеленський призначив головного прокурора Києва Олега Кіпера. Відповідний указ глави держави був оприлюднений 31 травня.

Люстрований чиновник

Олег Кіпер народився 1 травня 1980 року в селі Тимкове Одеської області. Від 2001 року почав працювати в прокуратурі.

Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління — начальника відділу Генпрокуратури.

За часів президентства віктора януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. Його призначив колишній скандальний генпрокурор віктор пшонка.

У жовтні 2014 року Кіпера люстрували та внесли до списку людей, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року.

У 2015-му Кіпер балотувався до Одеської міськради, але не пройшов.

У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, зазначивши, що люстрація була безпідставною. Також суд постановив виплатити йому 805 тисяч гривень зарплатні за вимушений прогул.

У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора Києва, а з 27 липня Кіпер обійняв посаду генпрокурора столиці.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Кіпер має звання старшого радника юстиції та низку нагород. Відзначений нагрудними знаками «За сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ та ІІ ступенів.

Російський паспорт дружини Кіпера

Кіпер одружений. До 2022 року його дружина Ірина мала російське громадянство. Вона займалася підприємницькою діяльністю у сфері виробництва електроенергії та оренди техніки. Однак після початку війни жінка нібито змінила паспорт на український.

Проте, як повідомляють «Схеми», російський паспорт дружини Олега Кіпера Ірини Кіпер все ще чинний. Він відсутній у переліку недійсних паспортів на сайті МВС росії.

Також Ірина Кіпер має російський індивідуальний номер платника податків, який прив’язаний до паспорту. Це журналісти «Схем» підтвердили через сайт російської Федеральної податкової служби.

Виїзд за кордон під час новорічних свят

42-річний Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон. Він загалом провів там 10 днів. Кіпер виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го. Про це повідомляли журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

У коментарі журналістам тоді ще головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це «сімейними обставинами», але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина нібито влітку змінила російське громадянство на українське». Тому «заради її безпеки не хотів би публічно повідомляти про те, в якій країні вона проживає з дитиною».

Окрім новорічної відпустки, Кіпер також розповів, що їздив до Відня (Австрія) у серпні 2022-го. За його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг в одній із віденських приватних клінік на суму 1,5 тисячі євро.

Також ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти «Схем: корупції в деталях» повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

Учасник курйозного шоу про його «ідеальний ніс»

Став учасником неоднозначного шоу, де він розповідав про свій ідеальний ніс, яким дуже пишається. А от, за його словами, дружина через це комплексує і хоче зробити собі пластичну операцію по зміні носа. Жінка також була присутня на ток-шоу. На той момент їй виповнилося 29 років. Битву вона програла іншій учасниці.

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