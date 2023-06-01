«Будеш у мене смоктати»: Раміна Есхакзай показала, як їй у центрі Києва погрожував озброєний чоловік

Блогерка та журналістка Раміна Есхакзай розповіла про шокуючу ситуацію, яка сталася з нею посеред білого дня у центрі Києва. Сьогодні під час повітряної тривоги вона трохи незграбно припаркувалася на Подолі, залишивши машину дуже близько до тротуару. Коли Раміна прямувала до укриття, побачила, що її машину вже вантажать на евакуатор. Тож була змушена йти розбиратися, попри небезпеку.

Поки Раміна виясняла, що й до чого, як сплатити штраф, у ситуацію втрутився невідомий, на вигляд нетверезий, чоловік. Він матюками звернувся до Раміни, поводився нахабно та погрожував: «Будеш смоктати у мене». При цьому розстебнув сорочку знизу та показував живіт. Як виявилось, не тільки.

«Просто залишу це тут. Під час повітряної тривоги забирають мою машину, а це бухе чудо намагається самоствердитися. Гидко. Поки одні віддають життя, інші поводяться в кращих традиціях „нових русскіх“. У мене все ок. Зараз заберу машину і сплачу штраф», — прокоментувала Раміна, а також показала відео, як все було. На відео чоловік називає себе Ігорем Князем.

Зрештою, дівчина сплатила штраф просто у мобільному додатку та швидко повернула свою машину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інцидент з акторкою Анною Кошмал. Двоє чоловіків перекрили дорогу її автомобілю, намагалися розбити скло та погрожували.

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