Ворог продовжує спроби повної окупації Луганської та Донецької областей: ЗСУ за добу відбили 19 атак

Триває чотириста шістдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.

Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою.

Нагадаємо, на сьогодні окупанти мають за минулу добу понад 400 загиблих. А з початку повномасштабного вторгнення кількість їхніх «200» вже понад 208 тисяч.

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