Українка Цуренко вибила з «Ролан Гаррос» дочку спадкових медиків (відео)

Продовжує успішний виступ на «Ролан Гаррос», турнірі «Великого шолома» з призовим фондом 49,6 млн євро, українка Леся Цуренко (66-а позиція у світовому жіночому рейтингу WTA).

Слідом за перемогою над 13-ю ракеткою світу чешкою Барборою Крейчиковою киянка зустрічалася з американкою Лорен Девіс (52-а), з якою раніше перетиналася на корті лише одного разу, перемігши в 2018-му в мексиканському Акапулько (6:4, 6:1) .

Звітний поєдинок тенісистки розпочали з обміну «люб`язностями», по черзі віддаючи одна одній гейми на своїх подачах, але першій вдалося взяти себе в руки українці, яка рівно за одну годину все ж таки виграла сет. До речі, під час першої партії Девіс, у якої батьки — спадкові медики (мати, як і раніше, працює медсестрою в рідному місті тенісистки, а батько — відомий у США кардіолог), просила медичну паузу, скаржачись на біль у животі, який знову дав про себе знати й на початку другої партії. Зрештою американка вирішила не догравати матч і знялася, а Леся Цуренко здобула перемогу — 6:3, 1:0.

Гарантувавши собі 142 тисячі євро призових, Цуренко вийшла до третього раунду, де її суперницею стане переможниця матчу між канадкою Б'янкою Андреєску (42-а) та іспанкою Еммою Наварро (75-а). До речі, найкращим результатом українки на кортах Парижа є четвертий раунд, до якого вона дісталася у 2018 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна за підтримки чоловіка здобула важку перемогу на «Ролан Гаррос».

Фото Jimmie 48

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