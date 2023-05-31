Світоліна за підтримки чоловіка здобула важку перемогу на «Ролан Гаррос» (відео)

У середу, 31 травня, найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна (192-а в рейтингу WTA), яка виграла у росіянки фінал турніру в Страсбурзі, провела на корті Сімони Матьє в Парижі матч другого кола «Ролан Гаррос» з призовим фондом 49,6 млн євро і насилу вийшла до третього раунду змагань серії «Великого шолома».

Суперницею одеситки, яка народила минулого року доньку, стала її ровесниця, 28-річна австралійка Сторм Хантер (204-а у світовому рейтингу), яка вийшла до основної сітки через кваліфікацію. На відміну від турніру в Хуахіні в 2020 році, коли Еліна легко розправилася з опоненткою (6:1, 6:2), цього разу бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо за підтримки чоловіка Гаеля Монфіса з великими труднощами перемогла представницю Зеленого континенту, дотиснувши Хантер лише у третій партії, — 2:6, 6:3, 6:1.

Зазначимо, що вихід у третє коло Відкритого чемпіонату Франції (як відомо, на старті змагань у Парижі Світоліна виявилася сильнішою за 24-ту ракетку світу, минулорічну півфіналістку турніру італійку Мартіну Тревісан — 6:2, 6:2) приніс Еліні 142 тисячі євро. Путівку до 1/8 фіналу Світоліна оскаржить у поєдинку проти переможниці пари Каролін Гарсія (Франція, 5-а) — Анна Блінкова (росія, 56-а).

До речі, виступи в одиночному раунді «Ролан Гаррос» продовжує ще одна українка — Леся Цуренко (66-та), яка здолала на старті 13-у ракетку світу Барбору Крейчикову з Чехії — 6:2, 6:4. Наступною опоненткою киянки стане 1 червня американка Лорен Девіс (52-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна повернулася у світовий тур після народження доньки та зібрала 100 тисяч доларів для України.

Фото Twitter Elina Monfils

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