Ракетна атака на Київ: збито понад 30 цілей

Вже котру ніч поспіль рашисти завдають ракетного удару по України — у ніч проти п`ятниці, 2 червня ворог атакував Київ.

В Генштабі ЗСУ повідомляють, що, за попередніми даними, росіяни випустили по Україні 15 крилатих ракет, тип яких уточнюється, та 18 іранських ударних БпЛА «Shahed» — усі ці повітряні цілі були знищені.

Пізніше в командуванні Повітряними силами ЗСУ поточнили, що спочатку зс рф атакували дронами-камікадзе «Shahed-136/131» з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. А вже близько 3:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з району Каспія, уже були в повітряному просторі України. Вони заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон були знищені.

За даними Київської міської військової адміністрації, нічний обстріл — вже шостий за останні шість днів, протягом яких рашисти змінювали схеми завдання ударів. «Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою — дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними — баражуючі боєприпаси «Shahed», — зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

У повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені та знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Наразі інформація щодо руйнувань та потерпілих відсутня, дані збираються та уточнюються.

Інформацію щодо виявлених на проїжджій частині в Дарницькому районі уламків зі слідами горіння, яку раніше оприлюднювали в КМВА, згодом спростували.

На Київщині влучання не зафіксовано, але внаслідок падіння уламків поранення отриаали дві людини, у тому числі й дитина. За словами керівника ОВА Руслана Кравченка, дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає.

«Через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні — вибиті вікна, посічені фасади. У 2 — виникли пожежі, вони ліквідовані. Уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень. У 2 районах області — декілька займань трав’яної та лісової підстилки», — зазначив він.

У ранковому зведенні Генштабу зазначається, що протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Також було завдано 46 авіаційних ударів та здійснено 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також названі втрати ворога за добу. Українські бійці знищили значну кількість ворожої техніки.

Фото Генштабу

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 2 ворожих ударних БпЛА типу «Ланцет» та 1 розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що напередодні під час атаки на столицю під уламками ворожих ракет загинуло троє людей, у тому числі й дитина. Також були й поранені.

Фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ

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