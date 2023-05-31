У росії побудують два величезні склади для трупів загиблих в Україні окупантів, — розвідка

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російська армія з початку широкомасштабної агресії втратила в Україні майже 208 тисяч військовослужбовців — такі дані зафіксовано станом на ранок 31 травня.

В країні-агресорці великі втрати не визнають, але, за даними ГУР Міноборони України, в курську та ростові-на-дону почали будувати масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.



В комплексах планують розмістити пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами; рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць; склади з трунами та іншим похоронними атрибутами; скорботну залу.

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Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.



«Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих», — йдеться у повідомленні.



В ГУР МО нагадали, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку — на нього чекає холодильник на одній із сортувальних баз.

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Фото зі сторінки ГУР МО України

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