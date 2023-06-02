Наразі тільки за гроші: Кабмін скасував роздачу безкоштовних путівок до дитячих таборів

В Україні монетизують не лише пільги на комуналку, але послуги послуги дитячого оздоровлення.

Як повідомляють у Міністерстві соцполітики, змінюється механізм та система надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки — держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини.

Йдеться про родини (малозабезпечені, з дитиною з інвалідністю чи багатодітні родини) з дітьми від 7 до 18 років, зареєстровані в населених пунктах однієї з десяти областей, які були в тимчасовій окупації чи знаходяться в зоні активних бойових дій чи на кордоні з росією.

Путівка на оздоровлення надається на 21 календарний день, а на відпочинок — на 14 днів.

Про можливість її отримання батькам дітей із зазначених категорій повідомляютьчерез «Дію» або органи соцзахисту. Перевірити наявність себе в списках, а також заброньювати місце можна самостійно на сайті за посиланням.

Якщо родина є в цьому переліку, то далі потрібно:

Відкрити картку із спеціальним режимом використання у «ПриватБанку» та очікувати зарахування коштів на рахунок.

На сайті «єОздоровлення» у розділі «Пошук закладу» поставити «галочку» біля «е-Оздоровлення» та натиснути кнопку «Шукати». Обрати заклад та подати заявку, вказавши особисті дані та дані дитини.

Якщо після подання заявки вам не відповіли, варто зв`язатися із закладом самотужки.

Приїхати у заклад в визначену дату та оплатити путівку карткою, отриманою у «ПриватБанку».

На використання цієї пільги надається три місяці з моменту зарахування коштів.

Про те, на які виплати на дітей можна розраховувати у 2023 році, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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