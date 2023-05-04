Виплати на дітей під час війни: яку грошову допомогу можуть отримати батьки маленьких українців

В Україні під час повномасштабної війни сім'ї з дітьми можуть розраховувати на допомогу від держави та від міжнародних організацій.

Держава у цей складний час виконує всі свої соціальні зобов'язання перед багатодітними мамами, мамами, які самі виховують дитину, дітьми з інвалідністю.

Про виплати на дітей у 2023 році нагадує видання Факти ICTV.



Виплати при народженні дитини

Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Спочатку виплачують першу частину допомоги — 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

Оформити цю допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини. До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.

В Україні також працює спеціальна послуга єМалятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг одразу:

- реєстрація народження дитини та її місця проживання;

- призначення допомоги при народженні дитини;

- призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунка малюка. Він містить найнеобхідніші речі для дитини.

Зазвичай Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Але якщо допомога закінчилася у пологовому, то батькам потрібно звернутися до найближчого управління соцзахисту.

Також батьки можуть отримати замість Пакунку гроші. Розмір грошової компенсації за Пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. У 2023 році це 2 272 грн. Відповідно, у 2023 році батьки отримуватимуть за Пакунок малюка 6816 грн.

Виплати матерям-одиначкам

Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір).

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:

- на дітей до 6 років — 2 272 грн;

- на дітей від 6 до 18 років — 2 833 грн;

- на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років — 2 684 грн.

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Виплати дітям, над якими встановлено опіку

Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Ці виплати є власністю дитини.

Розмір допомоги теж залежить від прожиткового мінімуму та дорівнює 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2023 році це:

- на дітей до 6 років — 5 680 грн;

- на дітей від 6 до 18 років — 7 082, 50 грн.

Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат буде більшим:

- на дітей до 6 років — 7 9522 грн;

- на дітей від 6 до 18 років — 9 915 грн.

Виплати дітям з багатодітних сімей

У 2023 році допомога таким родинам надається у сумі 2 100 грн. Вона призначається на третю і кожну наступну дитину.

Надається щомісяця, доки дитині не виповниться шість років. Оформити заявку на допомогу у 2023 році в розмірі 2 100 грн можна у будь-який час, навіть якщо дитині вже три або чотири роки.

Щоб оформити допомогу, одному з батьків необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.

Допомога дітям з інвалідністю

Держава надає соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також людям, які піклуються про них, передбачена надбавка на догляд.

Відповідно, діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на виплату у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто у 2023 році це 1465,10 грн.

Допомога дітям-ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні. Сума щомісячних виплат 3 тис. грн.

Нагадаємо, сім'ї з дітьми також можуть отримати допомогу від міжнародних організацій.

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