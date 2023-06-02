«Стежили за російськими олігархами»: в Італії внаслідок катастрофи на озері загинули ветерани італійських та ізраїльських спецслужб

Популярна італійська газета Corriere della Sera опублікувала статтю, в якій розповідаються несподівані деталі трагедії на озері Лаго-Маджоре. У неділю, 29 травня, тут був сильний шторм. Він налетів раптово. Одна з яхт перекинулася і затонула. На ній перебували 25 осіб. Четверо з них загинули.

Спочатку повідомлялося, що це були звичайні туристи, зокрема кілька іноземців. Однак пізніше стало відомо, що всі вони — колишні агенти італійських спецслужб та ізраїльської розвідки «Моссад».

Corriere della Sera називає їхні імена — ветеран «Моссада» Ерез Шімоні, італійці Клаудіо Алонзі та Тіціана Барнобі, а також російська дружина шкіпера яхти Анна Божкова.

Журналіст Андреа Галлі вважає, що така компанія не могла зібратися разом випадково. Він вважає, що Шимоні і його колеги вели стеження за російськими багатіями, які виявляють підвищену увагу до узбережжя і островів Лаго-Маджоре. Рятуючи свої капітали від санкцій і можливої конфіскації, заможні росіяни розглядають ці місця як тиху гавань.

Лаго-Маджоре не так розкручене, як, наприклад, знамените озеро Комо. Тому інтерес до нього з кожним місяцем стрімко зростає.

«Заборона на вивезення капіталу з росії, введена після початку війни в Україні, легко обходиться завдяки депозитам у Швейцарії, італійським та іноземним компаніям, якими керують друзі багатих росіян. На Лаго-Маджоре все частіше з'являються дружини та коханки російських олігархів. Вони висаджуються в Мальпенсе (один з аеропортів Мілану) і далі пересуваються лише машинами з шоферами, щоб поменше демонструвати свої переміщення. Їхній маршрут спочатку лежить до берегів Лугано (Швейцарія), а потім із кантону Тічино — на північ Італії до берегів Лаго-Маджоре», — пише Галлі.

«Земля і будинки на узбережжі Вербанії (регіон П'ємонт, Італія) переважно належать ортодоксальним євреям, у яких є старовинні вілли, де вони влаштовують закриті вечірки з американськими гостями. Найчастіше це політики і чиновники, а не актори і співаки. Коротше кажучи, нескінченна суміш людей, потрібних зв'язків та інтересів, євро і доларів. Можливо, спецслужби стежили за конкретною людиною і потоками її інвестицій?» — припускає італійський журналіст.

Він підкреслює, що група на яхті, яка складалася виключно з ветеранів розвідок Ізраїлю та Італії, намагалася виглядати як звичайна дружня компанія або туристи. Російська дружина шкіпера могла виступати і в ролі перекладачки.

Галаслива група не викликала б підозр. Комусь одному з неї було б легше вибрати час і місце для встановлення «жучків», а також прихованого спостереження за будь-ким.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що російські шпигуни намагалися купити військове обладнання в Норвегії.

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