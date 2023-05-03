Головне управління розвідки рф кілька разів намагалося придбати у норвезьких компаній різноманітне технічне обладнання. Глава поліцейської служби безпеки Норвегії (PST) Даг Рьоелл у коментарі виданню E24 заявив, що це обладнання може використовуватися російською армією. За даними поліції, три особи діяли в Норвегії під дипломатичним прикриттям, але насправді працювали на російську військову розвідувальну службу (ГРУ). Пан Рьоелл не уточнив, чи були ці троє агентів ГРУ серед 15 дипломатів, нещодавно висланих з Норвегії, або чи були вони вислані раніше.

За даними норвезьких ЗМІ, наприкінці 2021 року з невеликою норвезькою компанією зв'язався дипломат, який належав до російської військової розвідки. Чоловік не сказав, чим займається і де працює, але назвався росіянином. Він був зацікавлений у придбанні обладнання, яке компанія мала або могла отримати, зокрема, різних високотехнологічних вимірювальних приладів. Співробітник ГРУ, який сказав, що хоче купити обладнання від імені свого брата, хотів заплатити шестизначну суму готівкою. Компанія не прийняла оплату готівкою, і офіцер в кінцевому підсумку заплатив в електронному вигляді. Спочатку він купив те, що поліція описує як невинну продукцію, яка також продавалася в москві. Водночас російський ГРУшник хотів налагодити тісніші зв'язки з керівником компанії, але пропозиція була відхилена. Поступово товари, які розвідник хотів замовити, ставали дедалі складнішими й наближалися до «сірої зони» — продукції, яка, ймовірно, могла мати військове застосування. PST побоювалася, що кінцевим споживачем була російська оборона.

Зрештою компанія попросила росіянина надати декларацію кінцевого користувача, але вона так і не була надана, угоду скасували. У цю справу поліція втрутилася на ранній стадії.

Наприкінці 2021 року особа, яка, на думку поліції, є офіцером ГРУ, зв'язалася з норвезькою компанією, що займається розробкою сучасних маленьких підводних човнів. Офіцер ГРУ, який, за даними поліції, був прикріплений до російського посольства як дипломат, сказав, що хоче купити два апарати, пояснивши, що вони мають стати подарунком для друга. Коли у справу втрутились правоохоронці, угода не відбулася.

Схожа історія мала місце також у 2019 році, коли офіцер ГРУ на автомобілі посольства приїхав до норвезької компанії, що продає підводні технології. Він був зацікавлений у придбанні вимірювального підводного обладнання, яке може використовуватися для дайвінгу з можливим військовим застосуванням. Розвідник хотів заплатити готівкою, але компанія не прийняла таку форму оплати. Після цього росіянин переказав гроші на рахунок. Компанія звернулася до поліцейської служби безпеки лише після початку війни в Україні 24 лютого минулого року. За даними PST, жодна з норвезьких компаній з цих прикладів не була притягнута до відповідальності.

Нагадаємо, сімнадцять російських дипломатів, висланих з Нідерландів в останніх числах березня, займалися шпигунством, зокрема, імовірно, збирали дані про комп'ютерні чіпи для російської армії.

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