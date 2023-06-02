Мені релігія не дозволяє: 6 місяців арешту отримав прикордонник, який відмовився виконати наказ
Личаківський районний суд Львова розглянув справу відносно молодшого сержанта Держприкордонслужби. Він відмовився виконувати наказ командира через «релігійні переконання», які забороняють йому брати до рук зброю, йдеться у вироку. За матеріалами справи, солдата запасу 26 лютого 2022 року було призначено на посаду інспектора прикордонної служби — оператора відділення технічних засобів охорони кордону, де він проходить військову службу по даний час.
25 липня минулого року він в усній та письмовій формах відмовився виконати наказ начальника про відбуття у службове відрядження до військової частини з метою підготовки особового складу. Проти нього було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні правопорушення визнав повністю. Служителям Феміди він пояснив, що через свої релігійні переконання, які не допускають користування зброєю, не виконав наказ. Щоправда, у матеріалах справи не вказано, до якої із конфесій належить військовий і які підтверджуючі він документи надав. У вчиненому молодший сержант розкаявся, просив його суворо не карати.
Оскільки учасники судового провадження визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися, судовий розгляд кримінального провадження було проведено у відповідності до вимог ч.3 ст. 349 КПК України.
Під час розгляду судді зазначили, що вказане правопорушення відноситься до тяжких злочинів. Обвинувачуваний раніше не був судимий, не перебував на обліку у нарколога, психіатра, за місцем проживання та служби характеризувався позитивно.
Прикордонника визнали винним у злочині та призначили покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 6 місяців арешту. Цей вирок ще можна буде оскаржити в апеляційному суді.
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