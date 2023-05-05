Просився до армії, щоб не йти до в'язниці: на Волині винесли вирок поліцейському, який на смерть збив людей на блокпосту

Військові гинуть не лише на передовій, але й у мирних містах, як, наприклад, це нещодавно сталося у Хмельницькому, де водій влаштував смертельну ДТП на пішоходному переході.

А на Волині суд ухвалив вирок у справі експоліцейського, який у липні 2022 року на блокпосту в Нововолинську збив на смерть 40-річного офіцера Ігоря Мороза та 20-річного нацгвардійця Максима Куця, пише видання «Буг».

У той день Олег Крючко повертався з колегами з відпрацювання у Нововолинську. На виїзді з Нововолинська розташовувався тимчасовий контрольно-пропускний пункт. У цей час на правій смузі в напрямку Володимира стояв автомобіль «Фольксваген Гольф», де біля передніх пасажирських дверей перевіряли документи старший лейтенант Ігор Мороз та нацгвардієць Максим Куць. При спробі об’їзду з правого боку автомобіля, який проходив перевірку, обвинувачений виїхав частково на узбіччя та здійснив наїзд на військовослужбовців — вони загинули на місці. Після чого «Опель Вектра» поліцейського врізався у бетонний блок і пасажир, який сидів позаду, отримав перелом щелепи, струс мозку та інші ушкодження.

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Обвинувачення просило для витуватця ДТП шість років увʼязнення, а захист — умовне покарання. Крючко заявляв, що готовий піти у такому випадку в ЗСУ. Рідні загиблих наполягали на 10 роках позбавлення волі.

Суд, дослідивши матеріали справи, призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки. Також Крючко повинен сплатити моральну шкоду рідним загиблих, судові витрати та відшкодувати надання їм правової допомоги.

Нагадаємо, що на Одещині завершено досудове розслідування справи поліцейської, яка, поспішаючи на виклик, влаштувала смертельну ДТП — збила людину на переході.

Також в Одеській області винесли вирок поліцейському, який випадково застрелив у кабінеті колегу. Йому призначили умовне покарання та виплату мільйона гривень родичам загиблої.

Фото з сайту http://bug.org.ua

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