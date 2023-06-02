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Гроші

Термінали «ПриватБанку» більше не приймають готівку євро та долари: названо причину

19:12 2 червня 2023
Платіжний термінал ПриватБанку

«ПриватБанк», який нещодавно скасував комісію на грошові перекази з Польщі через деякі польські фінустанови, повідомив про призупинення операцій з обміну валют, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналах самообслуговування.

Як повідомляє «Мінфін», ці операції можна провести через каси у відділеннях банку. Наразі не відомо, чи буде відновлено цю послугу.

Видання, посилаючись на фахівців, зазначає, що проблема може полягати в тому, що клієнти часто закачували до терміналу старі купюри.

Нагадаємо, що відтепер у «ПриватБанку» можна відкрити картку зі спеціальним режимом використання для отримання батьками від держави грошей для придбання дитячої оздоровчої путівки у рамках програми «єОздоровлення».

Фото «ПриватБанку»

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