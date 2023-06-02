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Смертельна загроза для України, росії та Туреччини: окупанти замінували завод у Криму

12:46 2 червня 2023
Кримський Титан

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про про спробу росіян, які бояться контрнаступу ЗСУ, замінувати завод «Кримський Титан». Завод розташований в тимчасовоокупованому Армянську. На думку Прокудіна, це робиться для запобігання просування Збройних Сил України на Кримський півострів.

«Вони завезли на територію заводу „Кримський Титан“ вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор», — повідомив він.

«Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативне реагувати на всі загрози, які можуть виникнути», — запевнив очільник ОВА.

Як писали «ФАКТИ», ворожу техніку на заводі «Титан» було зафіксовано ще у січні.

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