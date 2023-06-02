Ледве ногу не втратив: у Миколаєві неадекватна жінка кинулася з сокирою на поліцейського (фото)

Якщо на Вінничині раніше неодноразово судимий чоловік з сокирою тільки гонявся за поліцейським, погрожуючи розправою, то у Миколаїві неадекватній жінці такий напад вдався.

Як повідомляють в ГУНП у Миколаївській області, ввечорі 30 травня поліцейським повідомили про агресивне поводження мешканки одного з будинків на вул. Південній.

Екіпаж патрульної поліції оперативно прибув за викликом. Коли правоохоронці постукали у двері кімнати, у якій перебувала жінка, та відчинила їм, тримаючи сокиру у руках, якою відразу почала махати.

«На щастя, поліцейський встиг відвернутися, коли агресивна жінка намагалась вдарити сокирою по голові. Зловмисниця завдала удару йому по нозі, внаслідок чого правоохоронець отримав рублену рану нижньої кінцівки», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Жінку затримали, її дії кваліфікували за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Затриманій оголосили про підозру, санкція статті — до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Найближчим часом у суді їй обиратимуть запобіжний захід. Наразі призначено проведення необхідних експертиз. Досудове розслідування триває.

Раніше на Одещині затримали чоловіка, який вбив знайомого. Раніше судимий 30-річний безхатченко в Ізмаїльскому районі під час сварки наніс 39-річному чоловіку множинні поранення ножем, після чого вдарив по обличчю сокирою. Тіло жертви він кинув у засохлий колодязь, накривши шифером та сміттям.

Фото Pixabay

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