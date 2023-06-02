Справедливість восторжествувала: матір через суд довела загибель сина на війні

Долинський районний суд Івано-Франківської області розглянув справу за заявою матері військовослужбовця, яка просила встановлення факту загибелі 26-річного сина на війні, що має юридичне значення.

У позовній заяві жінка зазначила, що він був мобілізований, з 17 червня 2022 року приступив до виконання службових обов`язків за посадою стрільця-снайпера мотопіхотної роти однієї з військових частин. 12 жовтня під час бою на опорному пункті «Шаман» у селі Первомайське Донецької області воїн зник безвісти. З даного питання було призначено службове розслідування на підставі наказу командира військової частини, його проводив офіцер-психолог. В результаті чого було встановлено, що після артилерійського обстрілу та штурму противником бойових позицій був втрачений зв`язок з даним бійцем. Але тіло солдата не знайдено, воно залишилось на непідконтрольній території в зоні ведення інтенсивних бойових дій. За результатами службового розслідування складений висновок, що загибель бійця сталася під час проходження служби в Збройних Силах України, і пов`язана з виконанням військового обов`язку. За фактом загибелі складено акт про настання смерті від 14 жовтня 2022 року.

Попри наявність висновків та інших документів з військової частини про смерть сина під час виконання військового обов'язку, зареєструвати у відділі державної реєстрації атів цивільного стану смерть сина матері було неможливо, адже в неї вимагали лікарське свідоцтво про смерть або довідку фельдшера про смерть. Але так як тіло перебувало на території під постійними обстрілами й його не мали змоги забрати, то і отримати від медиків ці документи не могли.

Тому жінка звернулась до суду, аби юридично підтвердити загибель військового, адже від цього залежить виникнення її особистих та майнових прав — отримання одноразової допомоги після загибелі сина та оформлення спадщини після його смерті.

Сама заявниця на засідання суду не з'явилась, її інтереси представляла захисниця. Вона до вищевказаних документів надала суду довідку з військової частини, де було вказано, що її син дійсно в період з 17 червня 2022 року по 13 жовтня 2022 року брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії в Донецькій та Луганській областях. Посилаючись на дані обставини, адвокат просила заяву задовольнити.

Представник зацікавленої особи — Долинського відділу державної реєстрації атів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції теж не був присутнім на суді. Проте у своїй заяві просив про встановлення факту смерті бійця, що має юридичне значення. Представник Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в задоволенні заяви вимагав відмовити повністю.

Суд у своєму рішенні зазначив, що лікарське свідоцтво про смерть видається лікарем, що лікував померлого, на підставі спостережень за хворим і записів у медичній документації, які відображали стан хворого до його смерті, або патологоанатомом на підставі вивчення медичної документації і результату розтину, а фельдшерська довідка про смерть видається лише на підставі медичної документації, яка відображає стан хворого до його смерті, якщо немає підозри на насильницьку смерть і причина смерті може бути встановлена точно. При цьому забороняється видача лікарського свідоцтва про смерть та фельдшерської довідки про смерть заочно, без особистого встановлення лікарем або фельдшером факту смерті.

«Оскільки тіло не було вивезене з території села Первомайське Донецької області, видача лікарського свідоцтва чи фельдшерської довідки про його смерть неможлива, що у свою чергу унеможливлює державну реєстрацію його смерті органом державної реєстрації актів цивільного стану та видачу свідоцтва про його смерть, — читаємо у матеріалах справи. — Виходячи із засад справедливості та розумності, притаманних цивільному судочинству, суд за таких обставин вважає обґрунтованим твердження заявниці про неможливість отримання на території, де ведуться бойові дії, документів, що підтверджують факт смерті за формою, встановленою чинним законодавством України, на теперішній час з об`єктивних причин. У відповідності до правового висновку викладеного в постанові об`єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 05.12.2022 — встановлення факту, що має юридичне значення, щодо загибелі військовослужбовця під час захисту Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації проти України можливе лише у судовому порядку. Адже законодавець не визначив іншого, позасудового способу встановлення причинно-наслідкового зв`язку між смертю військовослужбовця та військовою агресією російської федерації. Відповідний юридичний факт має індивідуальний характер, оскільки породжує правові наслідки лише для заявника, а саме: отримання загиблим статусу жертви міжнародного збройного конфлікту з подальшим отриманням членами сім`ї загиблого допомоги від гуманітарних організацій та можливості звернення членів сім`ї загиблого до міжнародних судів із відповідними вимогами».

Служителі Феміди дійшли до висновку, що заява підлягає задоволенню та є достатні підстави для встановлення факту смерті військовослужбовця під час проходження військової служби під час ведення бойових дій.

Суд, встановив факт смерті військовослужбовця і цим рішенням надав можливість заявниці у подальшому скористатися своїми сімейними, цивільними і соціальними правами, пов’язаними із смертю сина, зокрема: спадкування, отримання статусу членів сім'ї загиблого військовослужбовця, допомоги сім'ї загиблого.

Раніше «ФАКТИ» писали, що через рік після удару по Охтирській ТЕЦ не можуть знайти всіх загиблих.

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