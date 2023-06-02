«Я просто так це все не залишу»: колишній продюсер Шатунова заявив, що співака вбили через гроші

Влітку минулого року дорогою до лікарні помер колишній соліст російського гурту «Ласковый май». Напередодні річниці смерті виконавця, скандальний продюсер Андрій Разін на сторінці в Інстаграм зробив гучну заяву щодо обставин смерті співака.

«Напередодні річниці відходу від нас Юрія Шатунова компетентні люди з великими зв'язками, яких я найняв у Сполучених Штатах Америки, підтвердили з імовірністю 90%, що його смерть була невипадковою. Юра загинув унаслідок змови, обману, а також фінансових махінацій. Останні три роки його вводили в оману колишні співробітники спецслужб, які зараз займаються адвокатською діяльністю. Саме вони причетні до цього злочину. І саме їхні зв'язки в силових структурах дали змогу Кудряшову без жодних документів забрати тіло Юри й одразу після прощання кремувати його, щоб не залишилося жодних слідів. Вважаю, що Юра був убитий жадібними негідниками, які нацькували його на мене».

За словами Разіна, вони заманили Шатунова на дачу під приводом обговорення якихось подальших дій щодо війни з ним, яка «нікому не була потрібна».

«Авторські права вже ніколи не були б повернуті Юрі. Але з метою не віддавати йому гроші, було ухвалено рішення про його усунення. А коли вони дізналися про те, що Сергій Кузнєцов добровільно передав усі пісні мені, при цьому російський суд це затвердив, і він мав виступити в суді, його також отруїла ця банда. Тому вважаю що це — вбивство двох людей з метою наживи і приховування всіх матеріалів справи. Я просто так це все не залишу».

Нагадаємо, Юрій Шатунов, який ненавидів українців та навіть планував йти воювати проти них, помер 23 червня 2022 року у лікарні Москви від обширного інфаркту після відпочинку з друзями. Медики намагалися йому допомогти, проте вже в приймальному покої він помер. В нього лишились дружина та двоє дітей.

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