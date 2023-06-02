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«Відмовився від усіх зв’язків»: популярний актор розказав про родичів у росії

15:08 2 червня 2023
Кирило Кашліков

Популярний актор та режисер Кирило Кашліков зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовився від російської мови та репертуару. У програмі «Точка опори» Світлани Леонтьєвої, яка розказала про життя під час війни, Кирило пояснив, що народився та виріс у росії, але зараз відрізав все, що пов’язувало його з країною-агресоркою.

— Так само відбулося і з Театром імені Лесі Українки, у якому я служу, — каже режисер. — З початку повномасштабного вторгнення від повної назви театру відрізали «російську драму», а згодом і відмовилися від 45 вистав колишнього репертуару, проте деякі залишили, переклавши українською. З'ясувалося, що близько 80% акторів театру прекрасно володіють українською мовою. Шекспір, наприклад, у певних місцях зазвучав гостріше.

Кашліков каже, що зараз навіть не може чути тих, хто перебуває у росії.

— Та і поки гинуть люди, я не можу говорити про те, що буде потім, — зізнався актор. - Зараз кожен має право реагувати гостро чи на мову, чи на п’єсу певного автора. Сам я просто відмовився від звʼязків з усіма росіянами, навіть із племінниками.

Раніше «ФАКТИ» писали, що телеведучий Григорій Решетник емоційно відреагував на нічні обстріли столиці.

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