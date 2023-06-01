37.06 / 37.53 39.85 / 40.55
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ви покидьки»: Григорій Решетник емоційно відреагував на ракетні обстріли столиці

0:38 2 червня 2023
Григорій Решетник

Відомий телеведучий Григорій Решетник, який нещодавно побував у Римі, емоційно відреагував на нічні обстріли Києва балістичними ракетами. Він звернувся до росіян, назвав їх покидьками й додав, що їхні діти скоро будуть жити у Середньовіччі.

— Ми від «болот» нічого іншого й не очікували, — сказав Григорій на своїй сторінці у соціальній мережі. — Міжнародний день захисту дітей — о третій ночі балістичні ракети у центр Європи, доки найменші сплять. Але завдяки ЗСУ, кожному українцю, батькові, матері, наші діти захищені. Вони у нас справжні герої!

І знайте: житимуть вони у процвітаючій європейській країні. Коли ми звільнимо всю територію від вас, покидьків. Де житимуть ваші діти, нас не цікавить. Середньовіччя…

Дописувачі підтримали слова Решетника, висловивши подяку українським воїнам, додавши, що росіяни за все будуть відповідати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у мережі накинулися на популярну співачку.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

Анастасія Прудіус, яка виступає під псевдонімом Kola

«Розчарувала»: мережа накинулася на популярну співачку

Автомобільний вогнегасник

Можна оскаржити і не платити: юристи назвали «популярний» штраф для водіїв, який насправді не має законної сили

Сонне тигреня

Рибам — успіх у роботі, Стрільцям — значний прибуток, Ракам — сімейне щастя: гороскоп на 1 червня, день Тигра-Сонька

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту