«Ви покидьки»: Григорій Решетник емоційно відреагував на ракетні обстріли столиці

Відомий телеведучий Григорій Решетник, який нещодавно побував у Римі, емоційно відреагував на нічні обстріли Києва балістичними ракетами. Він звернувся до росіян, назвав їх покидьками й додав, що їхні діти скоро будуть жити у Середньовіччі.

— Ми від «болот» нічого іншого й не очікували, — сказав Григорій на своїй сторінці у соціальній мережі. — Міжнародний день захисту дітей — о третій ночі балістичні ракети у центр Європи, доки найменші сплять. Але завдяки ЗСУ, кожному українцю, батькові, матері, наші діти захищені. Вони у нас справжні герої!

І знайте: житимуть вони у процвітаючій європейській країні. Коли ми звільнимо всю територію від вас, покидьків. Де житимуть ваші діти, нас не цікавить. Середньовіччя…

Дописувачі підтримали слова Решетника, висловивши подяку українським воїнам, додавши, що росіяни за все будуть відповідати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у мережі накинулися на популярну співачку.

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