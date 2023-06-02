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Маразм міцнів: Україна використовувала бойову сарану для знищення посівів у росії, — росЗМІ

15:34 2 червня 2023
Пропагандисти

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Україна, проти якої росії веде повномасштабну війну, нібито використовувала сарану для знищення посівів в окупованій Луганській області та росії.

На відео, яке розповсюдило агенство «РИА Новости», невідомі люди із прикритими обличчями стверджують, що Україна нібито використала сарану в 2019 році проти росії, а також територій, які на той час були окуповані бойовиками терористичної організації «лнр».

«Нас наштовхнув документ, який ми знайшли у Рубіжанській санітарній станції. Це лист-супровід 57 бригади, яка на той момент розташовувалась десь у районі Рубіжного, про те, що потрібно супроводити дві машини, які прибули з вантажем із Вашингтона, зі штату Міссурі. Якщо подивитися в інтернеті у відкритих джерелах, цей університет і займався виведенням бойових комах. Він перший почав ставити експерименти на сарані. Спочатку вони експериментували над нею, як її використовувати в саперній справі. І ось цей вид сарани перелітної, її вирощують навіть у домашніх умовах», — повідомила якась жінка на розповсюдженому пропагандистами відео.

Як писали «ФАКТИ», більшість Луганської області окупована російськими загарбниками. Окупанти продовжують спроби повної окупації Луганської та Донецької областей.

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