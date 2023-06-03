Майже 600 окупантів, 15 крилатих ракет та 28 дронів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста шістдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник продовжує атакувати мирні українські міста. В районі бойових дій зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі.

За добу, 2 червня, противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У відповідь на ворожі обстріли авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Завдяки скоординованій роботі наших захисників ворог за добу втратив:

особового складу- 209 470 (+560) осіб,

- танків — 3829 (+10) од,

- бойових броньованих машин — 7502 (+12) од,

- артилерійських систем — 3533 (+32) од,

- РСЗВ — 582 (+7) од,

- засобів ППО — 342 (+7) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28),

- крилатих ракет- 1132 (+15),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22) од,

- спеціальної техніки- 475 (+10).



Російські окупанти, в очікуванні наступу ЗСУ, який їх вже зараз страшить, замінували завод «Кримський Титан» в тимчасово окупованому Армянську. Це робиться для запобігання просування Збройних Сил України на Кримський півострів.

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