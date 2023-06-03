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Події

Трагедія на Черкащині: під час купання втопилася 11-річна дівчинка

10:50 3 червня 2023
водойма

У день захисту дітей, 1 червня, на Черкащині сталася трагедія. На водоймі в селі Зюбриха Уманського району потонула 11-річна дівчинка.

Про це повідомили в обласному главку Нацполіції.

Обставини події встановлюються. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре нагадали основні правила поведінки біля води:
- купатися можна тільки на спеціально обладнаних для цього пляжах; якщо такого поблизу немає — вибирати безпечне для купання місце з пологим ухилом і твердим чистим дном.

- ніколи не пірнати у незнайомих місцях;

- не запливати далеко,; ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

- не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- купання дітей має відбуватися виключно під наглядом дорослих, які добре вміють плавати.

Громадян закликають дотримуватися правил безпеки під час купання аби уникнути трагедії.

Нагадаємо, саме цього дня у Києві під час ракетної атаки російських варварів загинула 9-річна дівчинка.

За час повномасштабної війни від дій росіян загинули вже 483 дитини та щонайменше 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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