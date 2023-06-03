36.93 / 37.43 39.82 / 40.54
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Київській області аварійні відключення світла: названо причину

11:21 3 червня 2023
електрики

Внаслідок вчорашньої негоди в Київській області запроваджені аварійні відключення світла. Без електропостачання залишаються близько 16 тисяч жителів.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

«Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 — частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6−10 кВ та 673 трансформаторних підстанції», — йдеться у повідомленні.

Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та в Бучанському районах.

До ліквідації наслідків негоди залучені 78 бригад.

«Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок… Ми робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю», — додали фахівці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, Київську область накрила сильна буря. В низці районів столиці фіксували сильні пориви вітру та дощ. На Дарниці було пошкоджено контактну мережу, внаслідок чого кільцева електричка мала затримки.

Також через падіння дерева було затримано рух тролейбусів № 28. Пізніше ДТЕК заявив про відключення світла у Подільському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському і Бучанському районах Київської області.

Як повідомляли «ФАКТИ», за прогнозами синоптиків, червень цього року очікується мінливим, з коливаннями атмосферного тиску та температурного режиму. У першій декаді червня встановиться прохолодна погода з опадами.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Козорогам — вдалі перемовини, Терезам — цікаві пропозиції, Близнюкам — грошові надходження: гороскоп на 3 червня, день Дракона-Веселуна

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

Мурат Налчаджіоглу

Колишній чоловік Ані Лорак знов одружується

принцеса Лілібет

Король Чарльз III має ідею подарунка для дочки принца Гаррі, але Меган Маркл проти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту