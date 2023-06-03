В Київській області аварійні відключення світла: названо причину

Внаслідок вчорашньої негоди в Київській області запроваджені аварійні відключення світла. Без електропостачання залишаються близько 16 тисяч жителів.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

«Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 — частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6−10 кВ та 673 трансформаторних підстанції», — йдеться у повідомленні.

Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та в Бучанському районах.

До ліквідації наслідків негоди залучені 78 бригад.

«Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок… Ми робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю», — додали фахівці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 червня, Київську область накрила сильна буря. В низці районів столиці фіксували сильні пориви вітру та дощ. На Дарниці було пошкоджено контактну мережу, внаслідок чого кільцева електричка мала затримки.

Також через падіння дерева було затримано рух тролейбусів № 28. Пізніше ДТЕК заявив про відключення світла у Подільському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському і Бучанському районах Київської області.

Як повідомляли «ФАКТИ», за прогнозами синоптиків, червень цього року очікується мінливим, з коливаннями атмосферного тиску та температурного режиму. У першій декаді червня встановиться прохолодна погода з опадами.

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