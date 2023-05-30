У Києві та низці міст України зникло світло: названо причину

Після останніх ракетних та дронових атак рф у Києві, а також інших містах країни жителі повідомляють про відсутність світла. Фахівці ж інформують про ремонтні роботи та обіцяють швидко повернути електроенергію споживачам.

Київ

У столиці проблеми зі світлом фіксують у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

У ДТЕК вже повідомили про ремонтні роботи в центрі міста.

«Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел», — повідомили енергетики.

Наразі ще 15 будинків залишаються знеструмленими, їх мають підключити до альтернативних джерел до 14:30, після чого фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Також в Києві вже спостерігаються проблеми з рухом електротранспорту.

За даними «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя, а також тролейбусів № 22, 27, 30, 42д по вул. О. Довженка.

Причиною називають аварійне відключення струму.

Харків

В деяких районах Харкова та області зникло світло. Проблеми зі світлом є у Слобідському та Салтівському районі.

Як пояснили в «Харківобленерго», тимчасові відключення пов'язані зі спрацюванням захисної автоматики.

«Відключення не пов'язані зі станом та працездатністю електричних мереж обленерго», — повідомила речниця підприємства Марина Шевченко.

Дніпро

Про екстрені відключення електроенергії повідомили в Дніпропетровській області. Зокрема, світло зникло частково в Павлограді та у Дніпрі.

«Шановні споживачі! На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки що не подається» — повідомили енергетики.

Одеса

В Одесі в низці будинків у різних районах також зникло світло.

Крім того, у місті, за інформацією місцевих ЗМІ, зупинився електротранспорт. Тим часом у ДТЕК повідомляють про аварію на лінії електропередач.

Полтава

У Полтаві частково відсутнє електропостачання.

Як пояснив заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко, відключення в місті пов'язані з пошкодженням електромережі.

Місцевих жителів попереджають, що тимчасово не матимуть електропостачання мешканці будинків:

м-н. Сади-1;

м-н. Сади-2;

вул. Пушкіна;

вул. Соборності;

вул. Європейська;

вул. Харківське шосе.

Нагадаємо, в Києві показали наслідки влучання уламків дрону у житлолий будинок у Голосіївському районі.

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