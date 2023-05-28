«Шахтар» знищив головного конкурента і 14-й раз став чемпіоном України: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 28 травня, за підсумками поєдинків 29-го туру у Львові та Олександрії визначився чемпіон України з футболу. 14-й раз в історії клубу ним став донецький «Шахтар» (у «Динамо» — 16 титулів), який здобув путівку до групового турніру Ліги чемпіонів.

Чемпіонат України. 29-й тур

28 травня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Дніпро-1» — 3:0 (Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59). На 90+3-й хвилині вилучені Пеглоу, Федорів (обидва — «Дніпро-1»), Назарина, Трубін (обидва — «Шахтар»). Юніорські склади — 3:2.

«Шахтар»: Трубін, Конопля (Михайличенко, 31), Бондар, Ракицький, Матвієнко, Бондаренко (Назарина, 82), Степаненко, Судаков, Зубков (Швед, 82), Криськів (Топалов, 71), Сікан (Келсі, 71).

Щоб відсвяткувати перше чемпіонство під керівництвом хорвата Ігора Йовічевича, донеччанам на «Арені Львів» достатньо було зіграти з командою легенди… донецького клубу Олександра Кучера внічию.

До речі, «Дніпро-1» на знак протесту проти суддівського свавілля у попередньому матчі з «Ворсклою» (1:2) мав намір бойкотувати зустріч із гірниками, але в результаті команда все ж прибула на гру до Львова.

І вже на 9-й хвилині команда Кучера пропустила — точний дальній удар вдався Бондаренку, котрий став автором 2000-го голу «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Усі спроби «Дніпра-1» відігратися вправно присікали Ракицький та компанія. А на 55-й хвилині Сікан після виходу віч-на-віч з голкіпером забив свій перший з лютого гол і зняв усі питання про переможця. Гол-красень Степаненко став «контрольним у голову». «Шахтар» — чемпіон України!

На жаль, в компенсований час на полі відбулася масова бійка за участю гравців обох команд. Як підсумок — купа вилучень і розбите обличчя Ракицького, котрий через червону картку Трубіна догравав останні секунди у воротарських рукавицях.

«Олександрія» — «Зоря» (Луганськ) — 0:2 (Русин, 9, Булеца, 24). Юніорські склади — 2:0.

У минулому турі колективи, що зійшлися в очній дуелі на стадіоні «Ніка» в Олександрії, не змогли порадувати своїх уболівальників перемогами. Підопічні Руслана Ротаня не втримали перевагу у два м'ячі на полі «Вереса» (2:2), а команда Патріка ван Леувена взагалі була розгромлена «Шахтарем» (3:0).

Краще на осічку відреагувала «Зоря», яка завдяки 11-му в сезоні голу Русина та точному удару Булеци відсвяткувала успіх, наздогнавши в турнірній таблиці «Дніпро-1», а заразом залишивши без медалей «Динамо». Щоправда, луганчани все ще посідають третє місце, оскільки поступаються дніпрянам за особистими зустрічами (0:3 та 2:1). Нагадаємо, що друге місце в УПЛ дає право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів, а третє — у відборі Ліги Європи.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 72 очки (29 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (29);

3. «Зоря» — 64 (29);

4. «Динамо» — 56 (28);

5. «Олександрія» — 43 (29);

6. «Ворскла» — 39 (28);

7. «Кривбас» — 38 (28);

8. «Колос» — 34 (28);

9. «Чорноморець» — 32 (28);

10. «Металіст 1925» — 31 (28);

11. «Минай» — 30 (28);

12. «Інгулець» — 28 (28);

13. «Рух» — 28 (28);

14. «Верес» — 28 (28);

15. «Металіст» — 22 (28);

16. «Львів» — 13 (28).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 8 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

Ще у шести матчах 29-го туру УПЛ 29 травня зіграють (початок усіх поєдинків — о 15:00): «Динамо» — «Верес», «Металіст» — «Минай», «Ворскла» — «Колос», «Львів» — «Інгулець», «Чорноморець» — «Рух», «Металіст 1925» — «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України назвала склад на червневі матчі проти Німеччини, Північної Македонії та Мальти.

Фото ФК «Шахтар»

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