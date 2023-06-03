Зйомки вестерну «Раст» знову зупинено: Алек Болдвін переніс операцію

Зйомки вестерну «Раст» знову зупинено. Як уже повідомляли «ФАКТИ», під час роботи над фільмом трагічно загинула кінооператор Галина Гатчінс. Українку застрелив знаменитий актор Алек Болдвін. Точніше, куля вилетіла з револьвера, що він тримав у руках. Суд зняв усі звинувачення з Болдвіна.

Зйомки «Раста» відновилися, як раптом Алек потрапив до лікарні. Причину госпіталізації актора повідомила його дружина Хіларія. Болдвін переніс операцію. Йому замінили кульшовий суглоб.

«Сьогодні Алек отримав нове стегно. Це давно було потрібно зробити. Ми стільки пережили разом…» — написала Хіларія до Instagram.

Вона розповіла, що Алек тривалий час страждав від сильного болю, який мав хронічний характер і негативно впливав на якість життя Болдвіна.

У Алека та Хіларії семеро дітей

Хіларія розмістила на своїй сторінці фото з чоловіком на лікарняному ліжку. 65-річний Алек лежить у синьому халаті, а на його грудях видно медичні трубки. Проте він усміхається.

Хіларія розмістила на своїй сторінці в Instagram фото з чоловіком на лікарняному ліжку

Дружина актора подякувала лікарям, медсестрам і всьому персоналу клініки. А Болдвін зазначив, що вдячний насамперед дружині. Без її підтримки він би не впорався з усіма проблемами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що родичі Галини Гатчінс, які мешкають в Україні, подали до суду на Алека Болдвіна.

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