«Зі мною все добре»: Дмитро Дікусар вперше за довгий час дав про себе знати з передової

Відомий український хореограф і танцівник Дмитро Дікусар, який раніше розповів, що його мотивує на фронті, вперше за довгий час вийшов на зв’язок та розповів про себе. Захисник, який вступив до лав ЗСУ з перших днів російського вторгнення, заспокоїв прихильників та запевнив, що з ним все гаразд. Як підтвердження, Дмитро вперше за три місяці опублікував нове фото.

«Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаймось і віримо в ЗСУ! Обійняв!» — так підписав фото Дмитро.

У коментарях відгукнулися його зіркові друзі. Зокрема танцівниця Ілона Гвоздьова зазначила, що пишається Дмитром. Марина Боржемська порадила берегти себе, а Леся Нікітюк залишила в коментарі сердечко.

Раніше Дмитро Дікусар розповів про втрату на війні близької людини.

Також телеведучий Даніель Салем захищає країну від окупантів. Телеведучий отримав неважке поранення. Зараз він знову у строю та б’є ворога.

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram