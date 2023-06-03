Жорстоко вбив батька і поглумився над його тілом: на Львівщині засудили військового-контрактника

Львівський апеляційний суд залишив суду нижчої інстанції у справі про чергове «сімейне» вбивство — 67-річний чоловік став жертвою власного 24-річного сина. Як повідомили у суді, жорстоке вбивство було скоєно 3 січня 2022 року, під час п'яної сварки.

В якийсь момент п'яний Назар Ч. почав з особливою жорстокістю бити рідну людину руками та ногами, зламавши чи не всі ребра і завдавши тяжких травм, від яких літній чоловік помер. З матеріалів справи випливає, що після вбивства син, який є військовим-контрактником та учасником операцій об'єднаних сил в Донецькій та Луганській областях, відрізав статеві органи батька та закопав їх у дворі.

Після того, як судово-медична експертиза засвідчила, що Назар Ч. є здоровим і може усвідомлювати свої дії, у грудні 2022 року Стрийський міськрайонний суд визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, і призначив 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

Але засуджений з вироком не погодився і подав апеляцію, а його захисниця доводила, що її клієнт не глумився над трупом батька, адже той і так був без свідомості і додаткових страждань від відрізання статевого органу не відчував (!). Також на слуханнях виступила сестра засудженого та донька жертви, яка заявила, що їхній батько був жорстокою людиною, кривдив маму, і просила брата суворо не карати.

Попри те, колегія Львівського апеляційного суду підтвердила вирок і залишила його без змін. Тож за вбивство батька з особливою жорстокістю Назар Ч. таки проведе у в'язниці 10,5 років. Якщо, звичайно, його захист не подать уже касаційну скаргу протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше за вбивство батька затримали молодика з Мукачева Закарпатської області.

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