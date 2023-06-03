Спрацює навіть у самий спекотний день: як влітку швидко охолодити напій

Настало літо — пора року, коли багатьом людям у спеку хочеться вгамувати спрагу приємним та прохолодним напоєм. Але часто не вдається швидко зробити такий напій навіть у холодильнику.

Про те, як досягти оптимальних результатів з охолодженням рідини, пише ukr.media.

Вам знадобляться звичайна пляшка теплої води, шматочок тканини або невелика серветка, холодильник. Для початку слід намочити тканину у воді та злегка віджати її, щоб з неї не лилася вода. Потім необхідно загорнути пляшку у вологу серветку й покласти у морозильну камеру на 15 хвилин.

Завдяки цьому рідина охолоне в рази швидше, адже мокра тканина миттєво стане льодяною.

Охолодити воду до комфортної температури можна також іншими способами.

Замість кубиків льоду можна використовувати заморожений виноград. Він не тільки охолодить воду, а й стане чудовим доповненням до фруктових лимонадів та компотів.

Додатково заморозьте склянки. Помістіть їх у морозильну камеру приблизно на 30 хвилин і вони охолодять напої, які ви в них наллєте.

Якщо ви не вдома, а поблизу є озеро, річка, струмок або навіть басейн, ви можете скористатися їхньою прохолодою. Загорніть напій у рушник або іншу тканину, а потім занурте у воду приблизно на 10 хвилин. Такий чохол з тканини прискорить охолодження і допоможе зберегти прохолодну воду після того, як ви дістанете пляшку з річки.

Ще один спосіб — закопайте пляшки у прохолодний вологий ґрунт. Знайдіть тінь, викопайте яму, встановіть ємності з водою й засипте по саму кришку. Земля охолодить напої та збереже їх від перегріву.

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