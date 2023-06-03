Зі Святою Трійцею: привітання у листівках, віршах та прозі

У неділю, 4 червня, відзначається Свята Трійця. Цього дня парафіяни православної церкви відвідують храм, запалюють свічки та звертаються до Всевишнього з молитвами.

За усталеним звичаєм свято приходиться на 50-й день після Великодня. Вважається, що воно замінило в календарі язичницькі так звані Зелені свята, коли відзначалося завершення весни та початок переходу до літнього календарного циклу.

З прийняттям християнства Свята Трійця стала одним із 12 головних православних церковних свят. Воно прославляє триєдинство Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого.

За традицією напередодні Зелених свят україці прикрашають свої оселі зеленню: осокою, любистком, м'ятою, гілочками липи, тополі та квітами.

Ще одна українська традиція на Трійцю — освячувати в церкві букети з квітів, оскільки вважається, що вони мають цілющу силу і можуть захистити від пожежі, хвороби та злиднів. Освячену зелень зберігають вдома протягом року.

Тож і ви прикрасьте свою домівку і привітайте з великим святом рідних і близьких!

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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому!

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У свято Трійці від чистого серця бажаю мирного, доброго, щасливого життя, в якому не буде ні бід, ні смутку. Нехай твоя дорога буде встелена квітами радості, нехай на твоєму шляху розпускаються гілки надій, нехай Пресвята Трійця пошле світло благодаті і щирої любові для тебе і твоїх близьких.

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Вітаємо усіх з прекрасним літнім святом Трійці.

Хай кожен день квітне радістю, думки не обростають мохом, а в кишенях зеленіють гроші.

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Дух святий зійшов з небес

Для звершення чудес.

Дав апостолам наказ

Проповідувати серед нас

Про всі Божих справах

На різних мовах.

Храм явлень увінчав.

День урочистим той став.

В душах оновлення.

Наші вітання!

Принагідно нагадаємо, що з переходом парафіян Православної Церкви України на святкування за григоріанським (новоюліанським) календарем, рішення про який було ухвалено на архієрейському соборі 24 травня, змістяться дати Різдва та інших релігійних нерухомих свят. Однак Великодень та Трійця є винятком з правила.



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