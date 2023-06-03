Закрите укриття в Києві: суд обрав запобіжні заходи керівнику поліклініки та охоронцю

У суботу, 3 червня, у Голосіївському суді Києва розглядали справу про закрите укриття у поліклініці Деснянського району столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, у тому числі 9-річна дитина.

Керівника поліклініки, його заступника та посадовицю РДА відправили на цілодобовий домашній арешт. Охоронця медзакладу суд відправив у СІЗО на 2 місяці, передає Суспільне.

Зазначається, що для керівника поліклініки Олега Шугалевича, якому напередодні оголосили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці, прокурори вимагали цілодобовий домашній арешт. Адвокат заперечував і попросив обмежитися нічним домашнім арештом.

До заступника директора поліклініки з технічної частини Василя Десика та заступниці голови Деснянської районної адміністрації Ірини Алексеєнко теж застосовано цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу. Чоловік визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Нагадаємо, вночі 1 червня росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у Деснянському районі столиці загинули три людини — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Мер Києва Віталій Кличко ініціював тимчасове відсторонення від виконання обов'язків посадовців Деснянського району через загибель людей — голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова і керівника медзакладу, де сталася трагедія.

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