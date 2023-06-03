Незнання правил обійдеться дуже дорого: за що водія мопеда можуть оштрафувати на майже 41 тисячу грн

В Україні не тільки посилюють штрафи до власників автотранспорту, а й вводять нові.

А водіям мопедів загрожує штраф розміром у понад 40 тисяч гривень та позбавлення права керувати транспортним засобом на 5 років без посвідчення водія відповідної категорії.

Про це повідомляє «Дорожній адвокат».

Експерти нагадують, що для управління мопедом необхідно мати спеціальну категорію водіння «А1». З категоріями «В», «С» або навіть «А» заборонено керувати мопедом. Якщо водій не знає цього закону, йому загрожує отримання великих штрафів позбавлення права керувати мопедом.

Зокрема, згідно з пунктом 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за керування мопедом без категорії «А1» передбачається штраф у розмірі 3400 гривень.

У разі повторного керування мопедом без категорії «А1» протягом року, згідно з пунктом 5 цієї ж статті, передбачається штраф у розмірі 40800 гривень, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 7 років.

Вже є прецедент — суд оштрафував водія мопеда на 40800 грн та позбавив його права керування на 5 років, оскільки той кермував без водійського посвідчення категорії «А1».

Як повідомляли «ФАКТИ», з квітня 2023 року в Україні запрацювали штрафи, запроваджені Кабміном ще у 2021 році.

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