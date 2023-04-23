З 1 квітня водіїв в Україні почали штрафувати на 40 тисяч гривень: кому доведеться викласти кругленьку суму

З квітня 2023 року в Україні запрацювали штрафи, запроваджені Кабміном ще у 2021 році. Покарати можуть за відсутність у посвідченнях водія відмітки про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів № 1007 датована 22 вересня 2021 року.

Потрібна відмітка зазначена у графі 12 документа у вигляді коду «78». Якщо цей код є, то водії можуть керувати авто тільки з автоматичною коробкою, а якщо його немає, то будь-яким, пише UAMotors.

Тож якщо патрульний зупинить водія автомобілем з механічною коробкою передач, а в посвідченні буде код 78, то перший штраф складе 3400 гривень. При повторній зупинці протягом року сума штрафу збільшиться та становитиме 40800 грн. Окрім нього, кермувальнику буде заборонено керування транспортним засобом.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи можуть покарати водіїв за відсутність аптечки, та який штраф чекає за перетин подвійної суцільної лінії розмітки на дорозі. На додачу в Раді готуються знову посилити відповідальність за п'яне кермування.

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