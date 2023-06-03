В окупованому Скадовську загарбники облаштували свій польовий шпиталь… у дитячому садку

З початку 465-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу. Також нашими захисниками було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА, підрахували у Генеральному штабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 ворожих склади боєприпасів.

Ворог не змінює тактики і зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, де протягом доби Сили оборони відбили 16 атак противника. Попри це ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та мирних містах і селах.

На найгарячіших нині Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, на Бахмутському — в районі села Іванівське, проте успіху не мав, на Мар’їнському — в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 9 атак противника. Також були безуспішні наступальні дії в районі Олександрівки Донецької області.

Дещо спокійніше було на Шахтарському напрямку, проте й там ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках тривають укріплювальні роботи окупантів, що їх прикривають ударами авіації та артилерії по підконтрольних Україні містах і селах. Також російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Скадовськ Херсонської області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.

Нагадаємо, напередодні ворог накрив вогнем містечко Комишуваха Запорізької області, після чого невідомою залишається доля кількох місцевих мешканців.

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