Дві жінки загинули внаслідок обстрілу окупантами Комишувахи Запорізької області

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Під час обстрілу Комишувахи Запорізької області 2 червня двоє людей загинули. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», напередодні під час атаки на Київ під уламками ворожих ракет загинуло троє людей, у тому числі й дитина. Також були й поранені.

Фото ілюстративне

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