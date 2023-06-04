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В Україні відновили обов'язкові повірки лічильників: що потрібно знати споживачам

11:13 4 червня 2023
Лічильники

В Україні згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 7 квітня 2023 р. відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг, які раніше можна було не повіряти протягом дії воєнного стану. Ухвалене рішення поширюється на усіх виконавців послуг, за винятком тимчасово окупованих територій. Про це повідомили в компанії «Київтеплоенерго».

«Усі без виключення лічильники централізованого опалення та гарячого водопостачання з простроченими свідоцтвами мають пройти перевірку. Згідно з Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність“ повірку індивідуальних приладів обліку здійснюють ліцензовані організації, перелік яких можна знайти на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (http://www.me.gov.ua). Акт про проведення повірки необхідно надати до Центру комунального сервісу», — йдеться у повідомленні.

Раніше поовідомлялося, що в України можуть зобов'язати мешканців населених пунктів, які перебували в оточені чи блокуванні або були тимчасово окуповані, або на їхній території відбувалися активні бойові дії, подавати на повірку лічильники протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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